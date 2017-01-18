Китайцы заинтересовались турами для «очистки легких»

Китайские туристы стали активно интересоваться посещением регионов с чистым воздухом из-за непростой ситуации с экологией в стране. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Согласно исследованию базирующегося в Шанхае турсервиса Ctrip, количество поисковых запросов на его сайте по ключевым словам «спасение от смога», «очистка легких» и «леса» выросло в три раза. По сравнению с каким периодом увеличился этот параметр, не уточняется.

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Сейшельские Острова, Мальдивы и Исландия, по данным Ctrip, вошли в число регионов с самым чистым воздухом.

Ряд городов в Китае периодически накрывает смог из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу. В декабре 2015 года власти Пекина впервые ввели наивысший, «красный» уровень экологической опасности по этой причине.

В ноябре 2016 года стало известно, что страдающим от смога китайцам стали предлагать чистый воздух из Новой Зеландии и Канады.

