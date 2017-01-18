Первый президент Украины оценил шансы страны стать ядерной державой

Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил шансы возвращения республике статуса ядерной державы. Об этом он рассказал телеканалу «112 Украина», текст опубликован в среду, 18 января.

По словам бывшего главы государства, «сейчас идет манипуляция ядерным оружием», а тема стала популистской. «Когда этот вопрос ставился в мое время, мы считали, что на восстановление ядерного оружия нужно 45 миллиардов долларов. Я думаю, что сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги», — заявил он.

В то же время Кравчук отмечает, что «теоретически государство может изготовить ядерное оружие — если может Северная Корея, то может и Украина». Однако он подчеркивает, что Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств.

«Я был бы против (...) — я верю, что любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира. Мир обеспечивается без оружия», — добавил он.

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Кравчук также считает правильным принятое решение вывезти с территории страны ядерное оружие. «В 1998 году ядерные боеголовки были опасными для Украины — я не знаю, это был бы Чернобыль или, может, больше Чернобыля», — сказал он.

В декабре 2016 года депутаты Радикальной партии Олега Ляшко предложили вернуть Украине статус ядерной державы.

В октябре Кравчук заявлял, что страна походила бы на обезьяну с гранатой, если бы у нее было ядерное оружие.

В 1992 году Киев подписал так называемый Лиссабонский протокол о признании Украины неядерным государством. В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, по которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.

Кравчук был первым президентом Украины и первым председателем Верховной Рады. Пост главы государства он занимал с 1991 по 1994 год.