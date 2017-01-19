Buddha Bar закрыли после штрафа за оскорбление чувств буддистов

В Красноярске решили закрыть Buddha Bar, который оштрафовали за оскорбление чувств верующих. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала супруга владельца заведения Наталья Мязина.

«Мой муж, Сергей Паршин, [18 января] получил постановление об административном правонарушении. В нем написано, что судья просит назначить минимальное наказание, которое составило 100 тысяч рублей из 200 тысяч возможных», — отметила она.

Мязина добавила, что адвокаты посоветовали не обжаловать приговор. Сначала супруги намеревались переименовать заведение в «Бодхи бар», однако это повлекло бы затраты, которые они не могут себе позволить.

«Мы решили не менять название, из-за коммерческих расходов решили закрыть заведение», — подчеркнула собеседница радиостанции.

В ноябре прошлого года стало известно, что жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в прокуратуру на красноярский Buddha bar. Она увидела оскорбление чувств буддистов в самом названии бара, а также в изображении Будды в интерьере.

По результатам проверки прокуратура заявила о нарушении части 2 статьи 5.26 КоАП РФ об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики. Buddha bar обязали выплатить штраф, сменить название и убрать изображения буддийских божеств.