Странно марширующего военнослужащего сняли на видео

В интернете опубликовано видео с военнослужащим, который марширует не в ногу с другими. Делает он это умышленно или нет, не ясно, но сослуживцев молодой человек рассмешил. На YouTube ролик называется «Иноходец» или «Иноходец на плацу». И если на видеохостинге он пока не разлетелся, то во «ВКонтакте» его посмотрели более 500 тысяч раз.

Музыкальным фоном видео служит песня Майкла Джексона Smooth Criminal. Посмотрев клип, можно заметить некое сходство между танцевальными па исполнителя и шагами солдата.

Иноходец — лошадь, которая двигается, одновременно переставляя ноги с одной стороны (сначала правые заднюю и переднюю, потом левые заднюю и переднюю). Нормальным является движение лошади, когда она на бегу последовательно переставляет ноги по диагонали. Иноходь бывает врожденной, но чаще ее вырабатывают искусственно.