Немецкая биатлонистка Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом в четверг, 19 января, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Немка преодолела 15-километровую дистанцию за 44 минуты 48,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала француженка Анаис Шевалье (+3,8 секунды, 1 промах), третьей — итальянка Алексия Рунггальдьер (+46,0 секунды, 1 промах).

Лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, занявшая восьмое место. Она отстала от победительницы на 1 минуту 39,8 секунды и допустила два промаха. Другие представительницы России показали следующие результаты: Татьяна Акимова (12-е место, 4 промаха; +2.14,5), Екатерина Глазырина (25-е место, 4 промаха; +4.04,0), Ульяна Кайшева (47-е место, 6 промахов; +5.54,1), Ирина Услугина (70-е место, 7 промахов; +7.54,5).

Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в итальянской Антхольце с 19 по 22 января. 20 января пройдет индивидуальная гонка мужчин.