Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 15 января. Дистанцию в 10 километров Мякяряйнен преодолела за 30 минут 58 секунд, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова, третье — француженка Мари Дорен-Абер.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 13-е место.

Накануне, 14 января, Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии.

Пятый этап Кубка мира проходит в Рупольдинге с 11 по 15 января.