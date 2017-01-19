Жителя Вильнюса оштрафовали за прилюдную сушку советского флага

Жителя Вильнюса оштрафовали за вывешивание на доме советского флага. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел 24 ноября. Полиция литовской столицы получила сообщение о красном знамени на доме по улице Таурагну. Проживающая там женщина сказала, что это мог сделать ее муж, однако тот заявил, что весь день был на работе. Выяснилось, что флаг, давно хранившийся в кладовке, нашел и вывесил брат мужчины Вадим Чубукас. По его словам, он хотел просушить полотнище.

Вильнюсский окружной суд счел объяснения несостоятельными. «Способ вывешивания на самом видном месте фасада дома (...) доказывает, что флаг был вывешен демонстративно, с пониманием того, что флаг с советской символикой будет виден прохожим», — говорится в постановлении.

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Чубускас должен заплатить 150 евро, флаг конфискован.

В декабре 2016 года жители литовского города Шимонис выстроили вокруг городской новогодней елки кольцо из своих машин, чтобы помешать коммунальщикам убрать пятиконечную звезду с макушки дерева. По словам участников акции, попытка снять украшение — полный абсурд.

Советская символика запрещена в Литве с 2008 года. С 1 января 2017 года за ее демонстрацию, как и за нацистскую атрибутику, предусмотрены штрафы в размере от 150 до 300 евро.