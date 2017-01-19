СКР попросили проверить пост Шендеровича о растущих не оттуда руках россиян

Член Общественной палаты Москвы Павел Данилин попросил Следственный комитет России проверить на экстремизм пост публициста Виктора Шендеровича в Facebook. Текст обращения он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Считаю, что меня как гражданина России, унижают и оскорбляют слова Шендеровича о том, что, цитирую "руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой "особый путь развития", набита по преимуществу ботвой"», — написал Данилин.

Пост Шендеровича, написанный 18 января, перепечатал сайт «Эха Москвы» в разделе «Блоги». Член Общественной палаты также указал на этот факт в заявлении. По словам Данилина, в СКР ему сообщили, что обращение принято к рассмотрению.

Сатира Шендеровича периодически вызывает возмущение со стороны пользователей сети и государственных деятелей. В 2014 году депутаты Госдумы осудили его за параллель между пиаром зимней Олимпиады в Сочи 2014 года и Играми 1936 года в нацистской Германии.