Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта пройдет в Тольятти

С 20 по 26 февраля в Тольятти состоится чемпионат мира по зимним видам парусного спорта. Основной площадкой для соревнования станет замерзшая акватория Куйбышевского водохранилища. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной ассоциации зимних парусных видов спорта (WISSA), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В основную программу мероприятия войдут зимний виндсерфинг, сноукайтинг и крылья. Главной дисциплиной Чемпионата мира WISSA является курс-рейс — гонки с движением на ветер и под ветер. Дополнительными видами программы WISSA-2017 при благоприятных погодных условиях станут марафонские гонки и заезды на скорость. Кроме того, в этом году в соревновательную программу включен фристайл, соревнования по которому будут проходить на рельефе.

Организатор Чемпионата мира WISSA 2017 Евгения Котлярова назвала предстоящий турнир событием национального масштаба. «Ранее из всех российских городов чемпионат мира по зимним видам парусного спорта принимал только Санкт-Петербург, однако в Северной столице не принимали участие зарубежные профессиональные спортсмены. В этом году в рамках чемпионата планируется установить рекорд по самому массовому старту сноукайтеров в мире», — сказала Котлярова.

За месяц до соревнования зарегистрировался 171 райдер из России, Украины, Эстонии, Франции, Чехии, Германии, Канады и Австралии.