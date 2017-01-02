Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому, который должен был состояться в Казани. Об этом сообщается на сайте организации.

«Оба соревнования были отменены по финансовым причинам. Российская сторона совместно с FIS в настоящее время заняты поиском возможной замены в те же даты», — гласит заявление федерации.

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному слалому должен был состояться в Казани 24-26 февраля.

В конце декабря был отменен финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, а Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. В обоих случаях причиной послужили обвинения России в существовании допинговой системы, благодаря которой в прошлом были сокрыты положительные пробы сотен отечественных спортсменов.