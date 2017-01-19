Упустившим шанс вложиться в Россию инвесторам предрекли разочарование

Те, кто не инвестирует сейчас в Россию, пожалеют об этом в будущем. Об этом в четверг, 19 января, в интервью Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что часть участников мероприятия уверены в слабых экономических результатах России. «Главное — это то, что мы должны удивить. И те, кто не проинвестируют в Россию сейчас, будут сожалеть об этом в будущем», — приводит агентство слова министра.

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Орешкин был назначен руководителем Минэкономразвития 30 ноября 2016 года указом президента России Владимира Путина. Ранее чиновник занимал пост заместителя министра финансов. Приоритетной задачей правительства он считает борьбу с растущим «серым» сектором экономики.

На новом посту Орешкин сменил Алексея Улюкаева, который был задержан 15 ноября. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». 15 ноября Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.