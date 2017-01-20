Нокаутировавший соперника во время приветствия боец MMA объяснился

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ибрагим Халилов объяснил, почему нокаутировал спортсмена из Узбекистана Бахтияра Баротова во время приветствия перед боем на турнире WBK 22. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Материалы по теме Привет, нокаут Удар во время извинений, в туалет по большому на ринге и другие курьезы бойцов

«Мы поздоровались, пожали руки до начала боя перед рефери. Потом прозвучал гонг и начался бой. Мне даже в голову не пришло, что надо здороваться второй раз. Это может по-всякому смотреться со стороны: он протянул руки вперед, а я нанес удар. Просто попытаюсь объяснить: когда начался бой, любое действие соперника воспринимаешь как атаку», — рассказал Халилов.

Боец также отметил, что с радостью согласится провести реванш с Баротовым.

Трехсекундный бой состоялся 9 января в китайском Ханчжоу. В начале первого раунда спортсмены сошлись для традиционного касания перчатками. Халилов сразу нанес удар правой рукой в лицо соперника, отправив его в нокаут.

