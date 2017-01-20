Песков назвал трагедией новые разрушения в Пальмире

Уничтожение террористами Римского театра и Тетрапилона в Пальмире — настоящая трагедия, однако сирийские военные не оставляют планов освободить этот город, как и другие населенные пункты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 20 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это трагедия с точки зрения потери мирового культурного исторического наследия. Варварские действия террористов продолжаются», — сказал Песков, добавив, что армия Сирийской Арабской Республики намерена освободить захваченные боевиками территории.

Российские военные продолжают помогать сирийцам в их борьбе с террористами, добавил Песков.

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Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире, а также часть Римского театра.

Террористы вновь заняли город 11 декабря прошлого года после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80 процентов жителей.

В конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке России освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Российские специалисты также участвовали в разминировании города. 5 мая в амфитеатре Пальмиры прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный освобождению древнего города от террористов.

За период оккупации серьезный ущерб был нанесен многим культурным объектам города, входящего в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, был полностью разграблен национальный музей. Террористы распродавали обнаруженные там артефакты.