Захарова рассказала о русофобском кандидате на выборах в США

На выборах в США не было ни одного пророссийского кандидата, зато был русофобский. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никакого пророссийского кандидата не было, это очевидно. Зато был кандидат с ярко выраженным русофобским — или, если слово не нравится, скажем, "антироссийским" — настроем, — рассказала Захарова. — Один кандидат четко выражал антироссийские взгляды, и на этом фоне многие сочли, что второй кандидат — пророссийский. Такого не было. Там нет никаких пророссийских кандидатов, они все проамериканские».

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При этом Захарова подчеркнула, что Москва на протяжении всей предвыборной кампании в США занимала взвешенную позицию, не поддерживая ни одного из участников, так как считала, что это внутреннее дело Соединенных Штатов. Россия была готова работать и с Трампом, и с Клинтон, отметила дипломат.

По словам представителя МИД, избрание Трампа внушает Москве оптимизм, так как он не раз заявлял, что намерен сосредоточиться на борьбе с международным терроризмом. Как отметила дипломат, российско-американские отношения вполне можно вывести из тупика, и Россия готова к контактам с США.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2016 года, опередив свою соперницу — демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация пройдет в Вашингтоне 20 января. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывался за нормализацию отношений с Россией, в то время как Клинтон обвиняла Москву во вмешательстве в выборы и взломе своей почты.