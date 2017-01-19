Кандидат на пост главы Минфина США выступил против снятия санкций с России

Кандидат на пост министра финансов США Стивен Мнучин заявил, что против снятия санкций с России, но не уверен в необходимости их ужесточения. Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в четверг, 19 января, в ходе слушаний по его кандидатуре в американском сенате.

«Я против снятия санкций», — сказал Мнучин, заверив, что «стопроцентно» поддержит их продление. В то же время он не смог ответить на вопрос о том, считает ли нужным усилить санкционное давление, пояснив, что «не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу».

При этом кандидат на пост главы Минфина оговорился, что будет поддерживать санкции, только если с Россией не будет «заключена лучшая сделка». О чем именно идет речь, он не уточнил.

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15 января в интервью газетам Times и Bild избранный президент США Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.

10 января ряд сенаторов-республиканцев и демократов, в том числе Джон Маккейн, внес законопроект о санкциях в отношении России из-за кибератак и ситуации на Украине и в Сирии. Документ, в частности, предусматривает введение ограничений за сотрудничество с силовыми структурами РФ, а также за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергосектор России.