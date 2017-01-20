Президент США призвал американцев быть патриотами и верить в победу

Дональд Трамп, 45-й президент США, в инаугурационной речи призвал американцев быть патриотами, отказаться от предрассудков и верить в то, что им все по плечу. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«В основе нашей политики будут лежать интересы нашей страны, — объявил он. — Если ваше сердце полно патриотизма, в нем нет места для предрассудков. В Священном Писании сказано, что люди должны жить в мире друг с другом. Мы должны работать вместе и быть солидарны. Когда Америка будет идти вперед в едином порыве, ее невозможно будет остановить. Не нужно бояться. Нас защищают храбрые мужчины и женщины, служащие в наших вооруженных силах, но самое главное — нас защищает Бог».

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«Мы будем стремиться вперед. Хватит политиков, которые только обещают и говорят и ничего не делают, — призвал Трамп. — Хватит разговоров, наступило время действовать. Не позволяйте никому говорить вам "это невозможно". Американцы могут справиться со всем, наша страна будет процветать. Независимо от цвета нашей кожи, в наших жилах течет красная кровь патриотов. Мы будем защищать свои свободы, и над нами и дальше будет гордо реять американский флаг».

«Я обращаюсь ко всем американцам — от одного океана до другого. Услышьте мои слова. Вас больше не будут игнорировать, вы сами будете определять будущее страны. Мы вместе сделаем Америку богатой, безопасной, сильной страной. И да, мы сделаем Америку снова великой!» — заключил глава государства.

В Вашингтоне возле Капитолия 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. Трамп принес присягу на двух Библиях: подаренной ему матерью в честь окончания воскресной школы и принадлежавшей 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, опередив свою соперницу — кандидата от демократов Хиллари Клинтон.