Песков объявил о готовности Путина к встрече с Трампом

Российский лидер Владимир Путин готов к встрече с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, организация встречи глав государств займет месяцы, а не недели. «Давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — призвал Песков.

Какой-либо ясности по поводу места или времени возможных переговоров пока нет, отметил он. При этом пресс-секретарь российского президента не исключил, что данная тема может быть поднята в ходе телефонного разговора между лидерами двух стран, который запланирован на ближайшее время.

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20 января в Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация 45-го президента США. Трамп принес присягу в качестве главы государства, официально сменив на этом посту Барака Обаму.

В январе СМИ неоднократно сообщали о планирующейся на ближайшее будущее встрече между Трампом и Путиным. Однако и в Кремле, и в команде нового американского президента данные утверждения последовательно опровергали.