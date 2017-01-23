Эксперт прокомментировал выявление 150 «серых» отелей в Москве

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов прокомментировал сведения об обнаружении в Москве около 150 «серых» гостиниц. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Национальная служба новостей (НСН).
«В Москве не все так плохо с отелями. По крайней мере, неплохо то, что всего 150 из них не прошли классификацию. Можно было ожидать и более печальные результаты», — заявил эксперт.
Прасов также заметил, что называть все эти объекты размещения «серыми» было бы неправильно. По его словам, часть из них могла находиться в стадии прохождения классификации в момент проверки чиновниками.
«Например, хозяин гостиницы обратился в аккредитованную компанию в середине декабря (2016 года — прим. «Ленты.ру»), и чисто физически еще не может получить на руки документ. Такое тоже может быть, и поэтому текущий статус такого отеля можно назвать “серым” лишь отчасти», — пояснил вице-президент ФРиО.
Прасов также признался, что не знает точное число объектов размещения в столице, которые не прошли классификацию. По его словам, отели открываются быстрее, чем их успевают ставить на учет чиновники.
Специалист объяснил, что «серой» гостинице грозит штраф в 60 тысяч рублей, либо закрытие, хотя он лично не слышал о реальных случаях прекращения деятельности таких заведений.
Ранее в понедельник столичная мэрия опубликовала информацию об обнаружении в январе 148 отелей и хостелов, не прошедших классификацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Большинство таких объектов размещения было найдено в Центральном округе Москвы.