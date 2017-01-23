Омские власти объявили акцию по бесплатному приему снега

Администрация Омска, в котором выпало аномальное количество осадков, объявила акцию по бесплатному приему снега от горожан. Соответствующее распоряжение отдал глава города Вячеслав Двораковский. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает FlashSiberia.

«Снег без твердых бытовых отходов принимается от организаций, предприятий и частных лиц бесплатно и без талонов», — уточнили в горадминистрации.

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По данным агентства, сейчас уборка снега в Омске ведется круглосуточно, ежедневно на улицах города работает около 200 единиц спецтехники. В общей сложности с начала зимы городские службы вывезли 326 тысяч кубометров снега.

Ранее в январе омские активисты начали оставлять на сугробах имя градоначальника, чтобы привлечь внимание городских властей к уборке снега. Так, одна из надписей гласила: «Сугробы за Двораковского!». Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимира Казимирова, в свою очередь, призвал жителей убирать снег самостоятельно.

6 октября прошлого года в Омске выпал первый снег, который перекрыл суточный максимум осадков за период метеорологических наблюдений с 1891 года, уточняет Омск-пресс.