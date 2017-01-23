40 процентов россиян сообщили об ухудшении материального положения

Около 39 процентов россиян сообщили в четвертом квартале об ухудшении личного материального положения, лишь девять процентов заметили улучшение. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. При этом ухудшения материального положения в следующие 12 месяцев ожидали 23 процента опрошенных, а его улучшения — 11 процентов.

За предыдущий квартал несколько снизилось негативное отношение к изменениям, произошедшим в экономике России. Негативную оценку им дали 50 процентов опрошенных против 52 процентов кварталом ранее.

Через год положительных изменений в экономике России ожидают 20 процентов опрошенных, отрицательных — 27 процентов (в III квартале — 18 и 29 процентов соответственно).

По данным Росстата, индекс потребительской уверенности в IV квартале повысился на один процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом — до минус 18 процентов. В то же время позиция России в рейтинге европейских стран, проводящих исследования потребительской уверенности по схожей с Росстатом методологии, в конце 2016 года ухудшилась. Россия вновь заняла третье место с конца рейтинга, ниже нее в рейтинге оказались только Греция и Болгария.

17 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что доходы населения будут расти. «По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — сказал он.

Рост реальной зарплаты в стране в 2016 году отмечался в мониторинге ВШЭ. «С февраля по июль изменения реальной зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась тенденция к росту», — отмечалось в материалах ВШЭ.