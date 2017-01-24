Apple зарегистрировала непонятное беспроводное устройство

Корпорация Apple зарегистрировала в Федеральной комиссии по связи США неизвестное устройство с поддержкой беспроводных интерфейсов Bluetooth и NFC. Об этом сообщает портал MacRumors.

Ведомство сертифицировало девайс с модельным номером A1846. Издание отмечает, что ни одно из существующих устройств компании не соответствует данному номеру. В заявке указано, что устройство потребляет от 100 до 700 миллиампер и от 5,5 до 13,2 вольта, что примерно соответствует параметрам телеприставки Apple TV (920 миллиампер и 12 вольт).

Однако аналитики полагают, что устройство будет предназначено для розничных магазинов компании. Это может быть продукт, предназначенный для технологии iBeacon, которая позволяет взаимодействовать iOS-устройствам, находящимся в непосредственной близости.

Это уже второе зарегистрированное в Федеральной комиссии по связи США устройство Apple за последнее время. В сентябре 2016 года корпорация сертифицировала гаджет с модельным номером А1844 и такими же параметрами, как у A1846.