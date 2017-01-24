Откровенные снимки Бони и Калашниковой возмутили администрацию отеля в Дубае

Администрация пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah выразила возмущение из-за сделанных в гостинице откровенных фото российских знаменитостей. Об этом пишет Daily Mail.

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Несколько россиянок приняли участие в фотосессии на территории Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah. В их числе оказались телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня, актриса Анна Калашникова, модель из Тюмени Алена Шишкова и другие девушки.

Руководители отеля оказались недовольны тем, что на геотегах снимков россиянок в Instagram указывается название их гостиницы. По их словам, данное обстоятельство наносит удар по репутации объекта размещения.

«Это арабская страна. Мы получили много жалоб от семей с детьми», — заявил представитель Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah, призвав российских моделей удалить геотеги с названием отеля с их снимков. «Пусть фотография просто будет помечена, как сделанная в Дубае», — предложил он.

Эксперт туриндустрии заявил изданию dni.ru, что модели перед съемкой, скорее всего, не обговорили с отелем того, какие снимки будут делать и какие хештеги ставить. Между тем, по словам специалиста, такая практика является распространенной. Поэтому и разгорелся скандал, полагает он.

На территории Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah располагается частный пляж, два бассейна для взрослых и один для детей, а также спа-центр.

