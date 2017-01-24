В Библиотеке Конгресса на картах сыграли в защиту Эстонии от вторжения России

В Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне прошла игра на картах, в ходе которой моделировалась защита Прибалтики от возможного нападения со стороны России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комиссии по иностранным делам Рийгикогу (государственного собрания) Эстонии Марко Михкельсон.

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В игре участвовали также конгрессмены США Сьюзан Дэвис, Джим Коста, Рик Ларсен, Майкл Тернер, Роб Бишоп и специалисты стратегического исследовательского центра RAND. Следующая игра должна состояться в Брюсселе в феврале 2017 года.

Летом 2016-го командующий Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщил, что НАТО не сможет защитить Прибалтику в случае вторжения России.

«Россия могла бы завоевать Прибалтику быстрее, чем мы бы успели оказаться там, чтобы защитить их», — отметил Ходжес, согласившись с мнением аналитиков, считающих, что для захвата столиц прибалтийских государств российским войскам потребовалось бы 36-60 часов.

В начале 2017 года в Восточной Европе началось развертывание 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. Один из ее батальонов будет переброшен в Прибалтику.

RAND — один из известнейших и крупнейших в США стратегических исследовательских центров.