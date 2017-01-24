Дополнение к Resident Evil 7 выйдет через неделю после релиза

Компания Capcom объявила дату выхода платных дополнений для хоррора Residen Evil 7. Как пишет Eurogamer, сперва они будут доступны лишь на PlayStation 4.

Дополнение под названием «Вырезанные материалы, часть 1» выйдет для PlayStation 4 уже 31 января, то есть через неделю после релиза оригинальной игры. Его стоимость составит 10 долларов. Аддон «Вырезанные материалы, часть 2» станет доступен 14 февраля по цене в 14 долларов. Дата выхода DLC (загружаемый контент) на других платформах остается неизвестной.

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Первое дополнение включает в себя режимы «Итан должен умереть» и «Кошмар», в котором игроку нужно отбиваться от волн врагов, а также комнату с загадкой «Спальня». Во втором DLC появятся материалы «21» и «Дочери», раскрывающие детали сюжета игры, а также режим «55-й день рождения Джека».

Resident Evil 7 — компьютерная игра в жанре survival horror, которая вышла в продажу 24 января 2017 года для PS4, Xbox One и ПК. Седьмая часть станет первой игрой в знаменитой серии, действие которой происходит с видом от первого лица. Благодаря этому Resident Evil 7 можно будет полностью пройти в шлеме виртуальной реальности PS VR.