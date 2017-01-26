СМИ сообщили о передаче ЦДХ в собственность государства

Коллекцию Международной конфедерации союзов художников (МКСХ) и здание Центрального дома художников (ЦДХ) передадут в собственность государства, сообщает The Art Newspaper.

Источники, близкие МКСХ, рассказали изданию, что решение о передаче коллекции советской живописи, принадлежащей союзу, последовало за обыском у главы организации Масута Фаткулина.

Уточняется, что если решение подтвердится, то, по всей вероятности, часть здания на Крымском Валу, принадлежащая союзу, а также художественная коллекция перейдут во владения Третьяковской галереи.

Коллекция конфедерации насчитывает около 50 тысяч произведений искусства, в том числе 4,5 тысячи картин. Среди них работы Александра Дейнеки, Константина Юона, Мартироса Сарьяна, Таира Салахова, Георгия Нисского и Ильи Кабакова.

В 2014 году по инициативе Фаткулина некоторые полотна были вывезены из России и выставлены на аукционе Sotheby’s. Министр культуры России Владимир Мединский по факту вывоза культурных ценностей инициировал проверку Генпрокуратуры.

Международная конфедерация Союзов художников была основана в 1992 году. В организацию входят союзы художников всех стран СНГ, Московский союз художников и Санкт-Петербургский союз художников.