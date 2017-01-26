Трамп рассказал об эффективности пыток

Пытки — эффективное средство получения признаний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ABC News.

«Я говорил высшими чинами разведки и спрашивал у них: "Это эффективно? Пытки работают?" И они отвечали: "Да, безусловно"», — пояснил глава государства. По его словам, решать вопрос о применении пыток предстоит главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю ЦРУ Майку Помпео, и сам Трамп будет руководствоваться их оценками.

«Когда они расстреливают наших людей и отрезают им головы, когда они режут головы людям только за то, что те исповедуют христианство на Ближнем Востоке, когда ИГ делает вещи, о которых никто и слыхом не слыхивал со времен Средневековья, мне нужно жестко критиковать пытку водой? Они все это делают, а нам что, ничего нельзя?» — возмутился Трамп.

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На его слова отреагировал сенатор от Аризоны, глава комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн. «Мы не вернем пытки. Президент может подписывать какие хочет указы, но закон есть закон. В США больше не будет пыток», — заявил он. Слова законодателя передает The Independent.

Американский лидер также упомянул, что поручил изучить возможность возобновления работы тайных тюрем ЦРУ за пределами страны. Документ предписывает высокопоставленным офицерам спецслужб дать рекомендации о необходимости возобновления программы допросов влиятельных террористов-иностранцев, которые будут проводиться за пределами США в специальных местах содержания под стражей, и целесообразности нахождения таких тюрем в ведении ЦРУ.

15 ноября прошлого года Международный уголовный суд (МУС) обвинил американских военных и сотрудников ЦРУ в совершении военных преступлений в Афганистане. Согласно докладу организации, речь идет о пытках, изнасилованиях и других издевательствах.

16 июня ЦРУ рассекретило 50 документов с описаниями пыток, применявшихся к подозреваемым в причастности к терроризму после 11 сентября 2001 года.