Матвиенко призвала чтить память о холокосте

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне Дня памяти жертв холокоста напомнила о необходимости не забывать уроки истории. Об этом говорится в ее обращении в еврейские организации, копия которого поступила в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 26 января.

«Память о холокосте не должна рассматриваться как преходящий и канувший в прошлое эпизод истории, который никогда не повторится», — подчеркнула парламентарий.

Холокост — одно из самых страшных преступлений гитлеровского фашизма, жертвами которого стали миллионы невинных людей, добавила она.

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Матвиенко напомнила, что подавляющее большинство евреев, проживавших на оккупированной территории СССР, — а это около трех миллионов человек — «было замучено, казнено, погибли в концлагерях от голода и болезней».

Ранее в четверг председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности заявил, что антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться в любой стране.

Международный День памяти жертв холокоста ежегодно отмечается 27 января — в этот день советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим.