Медведев призвал пресекать любые антисемитские заявления

Националистические настроения должны пресекаться повсеместно, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 26 января.
«В любой стране, в том числе и в нашей, антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню на любом уровне», — сказал премьер-министр в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности.
Он отметил, что Россия «очень сложная страна» и нужно дорожить ее спокойствием. Уважение друг к другу людей разных культур и вероисповеданий — «важнейшее условие существования и развития нашего многонационального государства», подчеркнул Медведев.
Он напомнил, что кабинет министров недавно утвердил спецпрограмму по реализации национальной политики.
Ранее в четверг сообщалось, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свое высказывание о черте оседлости, из-за которого тот обвинил депутата в антисемитизме. Парламентарий заверил, что не имел в виду конкретные национальности, когда говорил о людях, разрушающих религиозные святыни.
23 января на пресс-конференции, посвященной изменению статуса Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, Толстой заявил: «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в заксобраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».