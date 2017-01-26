Газета сообщила о заморозке «палестинского транша» Обамы

Президент США Дональд Трамп заморозил перевод 221 миллиона долларов, которые его предшественник Барак Обама направил властям Палестинской автономии. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на свои источники в Рамалле.

По информации газеты, Госдепартамент уведомил власти Палестины, что средства не будут переведены в ближайшее время. При этом отмечается, что в Вашингтоне займутся изучением целесообразности этой операции.

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24 января стало известно, что Обама отдал распоряжение о переводе денег палестинцам вопреки воле республиканцев в Конгрессе. Данные средства предназначены для оказания гуманитарной помощи населению Западного берега реки Иордан и сектора Газа, а также поддержки реформ. Кроме того, часть денег должна пойти на подготовку к осуществлению «надлежащего политического управления и верховенства права в Палестинском государстве».

Команда Обамы также выделила четыре миллиона долларов на программы, связанные с изменением климата, и 1,25 миллиона организациям под эгидой ООН. Еще 1,05 миллиона долларов переданы представительству Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии.