Палестина заявила о получении транша Обамы

Палестина получила транш финансовой помощи, который перевела администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы. Об этом РИА Новости сообщил советник президента государства Хусам Зомлот.

Он подтвердил, что речь идет о сумме в 221 миллион долларов. «Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», — сказал советник, уточнив, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне «несколько недель назад».

По словам Зомлота, в Рамалле также ожидают, что США останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики. «Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников», — подчеркнул он.

Материалы по теме Благие намерения на неправильной стороне истории Почему Барак Обама почти во всем потерпел неудачу Палестинский долгострой Как международное сообщество пыталось создать две страны на одной территории

26 января The Times of Israel со ссылкой на свои источники в Рамалле сообщила, что Трамп заморозил транш Обамы. По информации газеты, Госдепартамент уведомил власти Палестины, что средства не будут переведены в ближайшее время. При этом отмечается, что в Вашингтоне займутся изучением целесообразности этой операции.

24 января стало известно, что Обама отдал распоряжение о переводе денег палестинцам вопреки воле республиканцев в Конгрессе. Уходящая администрация официально уведомила Конгресс о своем решении за несколько часов до инаугурации Трампа.

Данные средства предназначены для оказания гуманитарной помощи населению Западного берега реки Иордан и сектора Газа, а также поддержки реформ. Кроме того, часть денег должна пойти на подготовку к осуществлению «надлежащего политического управления и верховенства права в Палестинском государстве».

Команда Обамы также выделила четыре миллиона долларов на программы, связанные с изменением климата, и 1,25 миллиона организациям под эгидой ООН. Еще 1,05 миллиона долларов переданы представительству Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии.