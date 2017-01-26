Игнашевич исполнил песню Высоцкого

Видео: PFC CSKA Moscow / YouTube

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич в интервью для официального канала клуба в YouTube рассказал о любви к творчеству Владимира Высоцкого и исполнил его песню «Баллада о борьбе».

«Высоцкого я открыл для себя давно, еще в детстве Как и у многих из нас, отец слушал его песни. Его низкий, харизматичный голос невозможно было не запомнить. В последствии, в 18-20 лет, я начал осознавать, что это не просто голос из магнитофона, а серьезный певец и поэт. Уже после 20 я начал его не только слушать, но и вслушиваться», — рассказал Игнашевич.

В среду, 25 января, исполнилось 79 лет со дня рождения Высоцкого.