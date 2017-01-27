Бывший сотрудник «Открытия» получил 12 лет тюрьмы за мошенничество

Высокий суд Лондона приговорил бывших сотрудников группы «Открытие» Джорджа Урумова и Владимира Герсамию, укравших у компании более 150 миллионов долларов, к 12 и 7 годам тюремного заключения соответственно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Председатель правления «Открытие Холдинг» Алексей Карахан заявил, что компания удовлетворена решением суда. «С самого начала мы взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы правосудие свершилось и мошенники понесли ответственность за свои действия. Вынесенный сегодня приговор полностью соответствует этому обязательству», — подчеркнул он.

«Господин Урумов был доверенным сотрудником, его наем обошелся компании дорого (с учетом мошенничества с подъемными, полученными за переход Урумова и его команды), и уже в феврале 2011 года, буквально через несколько часов после начала работы в "Открытии", он начал закладывать основу для мошенничества с аргентинскими варрантами (один из видов ценных бумаг, дает право купить определенное количество акций по оговоренной цене в определенный промежуток времени — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Нил Дули, партнер юридической компании Steptoe & Johnson LLP, представляющей интересы «Открытия».

По его словам, Урумов вел роскошный образ жизни за счет средств, похищенных у потерпевших. «На самом деле, это абсолютно бесчестный человек, все интересы которого подчинены только его алчности», — подчеркнул юрист.

В 2014 году Лондонский суд постановил, что российская компания стала жертвой «квалифицированного и хорошо организованного мошенничества», которое совершили Урумов и его сообщники. В результате «Открытию» удалось вернуть похищенные активы на сумму свыше 100 миллионов долларов. Кроме того, по информации группы, в Швейцарии в ближайшее время начнется уголовный процесс над другими участниками мошенничества.