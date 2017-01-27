В Роскосмосе пообещали затопить «Прогресс»

В Центре управления полетами (ЦУП) заявили, что грузовой корабль «Прогресс МС-03» 31 января будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) и сведен с орбиты. В этот же день «Прогресс» будет затоплен в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя ЦУП.

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Отмечается, что грузовой корабль уже отработал свой срок в составе МКС и находится там с 19 июля 2016 года.

«В соответствии с расчетами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, физическое разделение корабля и МКС планируется в 17:23 по московскому времени. Вход корабля "Прогресс МС-03" в плотные слои атмосферы Земли ожидается в 21:10 мск. Согласно расчетам, несгоревшие части конструкции грузового корабля затонут примерно в 22:24 мск в заданном районе несудоходной части Тихого океана", — отметил представитель.

Ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем новой серии «Прогресс МС-03» была запущена с космодрома Байконур 17 июля 2016 года.