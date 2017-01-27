Житель Кузбасса решил угрозами и похищением отучить девушку от мыслей о суициде

В городе Юрге (Кемеровская область) 19-летний местный житель похитил несовершеннолетнюю девушку, чтобы отучить ее от мыслей о самоубийстве. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону. В связи с произошедшим в отношении ранее судимого молодого человека возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, знакомство обвиняемого с 17-летней потерпевшей произошло в сентябре прошлого года. Ночью девушка подошла к молодому человеку, чтобы узнать, где можно приобрести алкоголь. Тот рассказал, что и сам вышел за спиртным, и предложил «пойти вместе к местным жителям». После того, как они купили напитки, юноша пригласил спутницу вместе распить их у него дома. Она сначала отказалась, но когда новый знакомый обвинил ее в трусости, дала согласие.

По дороге девушка рассказала, что не раз пыталась покончить с собой и показала шрамы от порезов на руке. Обвиняемый решил проучить ее и показать, «что самое ценное — это жизнь». Придя домой, он пообещал убить гостью, а после продать на органы. Девушку это напугало, и она попыталась сбежать через окно. «Хозяин заметил это, успел схватить ее за волосы. Затащить обратно он ее не смог, а через некоторое время у него занемели руки и потерпевшая упала с высоты четвертого этажа. Примечательно, что, выбежав на улицу, он не вызвал скорую помощь, а занес девушку в квартиру, где она уснула», — отметили в следственном управлении.

Утром хозяин квартиры пригласил в гости товарища, чтобы продолжить распитие спиртного. Пока молодые люди общались, девушка сбежала домой, где и рассказала родителям о произошедшем. Те вызвали скорую и пострадавшую госпитализировали. В больнице у нее были диагностированы переломы ребер и повреждение легких. После этого медики обратились в полицию.

Подозреваемый в похищении сопротивления следствию не оказывал и дал признательные показания. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователи направили представление в комиссию по делам несовершеннолетних, в связи с отсутствием должного контроля со стороны родителей 17-летней девушки. Также они обратились в полицию из-за «отсутствия профилактической работы с лицами ранее судимыми, ведущими аморальный образ жизни».