Бывший зэк получил 2,5 года за кражу 60 телят из челябинской колонии

Жителя Челябинской области приговорили к двум с половиной годам колонии за кражу 60 телят из исправительного учреждения, в котором он ранее отбывал наказание. Такое решение вынес Копейский городской суд, сообщает РИА Новости во вторник, 24 января.

По данным следствия, Дмитрий Коломоец в мае 2014 года приехал в колонию в Копейске. Мужчина проник на территорию подсобного хозяйства и беспрепятственно вывел оттуда телят. Сумма причиненного ущерба оценивается в 615 тысяч рублей. Мужчину, перегонявшего скот, задержали в тот же день в 10 километрах от колонии.

Суд признал его виновным в краже с незаконным проникновением в хранилище и назначил наказание в виде 2,5 лет в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В феврале прошлого года двое подростков похитили компьютерную технику из здания администрации колонии в Кемеровской области. Школьники вынесли четыре системных блока, монитор, две цифровых видеокамеры, колонки и клавиатуру. После задержания молодые люди заявили, что собирались собрать мощный суперкомпьютер из украденной техники.