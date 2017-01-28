Олланд назвал президенту США условие отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции могут быть отменены только после урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями. Как передает в субботу, 28 января, ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца, об этом президент Франции Франсуа Олланд заявил в ходе телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Вместе с тем Олланд сообщил о стремлении «продолжить и интенсифицировать диалог» с Россией «по всем темам».

Кроме того, президент Франции рассказал о намерении продолжить укрепление Евросоюза «во всех сферах, включая оборону, в интересах трансатлантических связей в области безопасности». Он подчеркнул «жизненно важную» роль НАТО, а также предупредил Трампа «об экономических и политических последствиях протекционистского подхода» и высказал мнение, что «в нынешнем нестабильном и неопределенном мире замыкание в себе является бесперспективным ответом».

Также собеседники обсудили нормализацию ситуации в Сирии. Олланд подчеркнул, что это возможно исключительно законными методами и под эгидой ООН. Он подтвердил намерение Парижа продолжить активную борьбу против терроризма, в том числе атаками позиций боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Ранее 28 января на саммите лидеров средиземноморских стран ЕС в Лиссабоне Олланд призвал Европу дать ответ Трампу, одобрительно отозвавшемуся о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Также в субботу состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Во время него стороны обсудили конфликты в Сирии и на Украине, развитие российско-американских экономических связей и возможность личной встречи.