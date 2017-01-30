Бывший главред Vogue одела моделей для рекламной кампании

Бывший главный редактор французской версии журнала Vogue Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) выступила в качестве стилиста при съемках новой рекламной кампании итальянского бренда люксовой обуви Giuseppe Zanotti. Видео с презентацией линейки опубликовано на YouTube. В кадре появились топ-модели Мартье Верхоев и Джордан Барретт.

Giuseppe Zanotti — итальянский бренд люксовой обуви и аксессуаров. Среди клиентов фирмы — Бейонсе, Канье Уэст, Ким Кардашьян и Каролина Куркова. Летом 2016 года певица и актриса Дженнифер Лопес создала капсульную коллекцию обуви для бренда.

Карин Ройтфельд — основательница и главный редактор CR Fashion Book, а также международный фэшн-директор журнала Harper’s Bazaar. С 2001 по 2011 год она занимала пост главного редактора французской версии журнала Vogue.