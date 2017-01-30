СМИ сообщили об атаке российских хакеров на МИД Польши

Польское издание Rzeczpospolita сообщило о попытке взлома компьютерных сетей МИД Польши. Кибератака была проведена в декабре прошлого года.

Как утверждается, несколько сотрудников польского МИД по электронной почте получили письма, в которых содержались троянские программы, позволяющие украсть данные с компьютеров.

Серверы МИД ПольшиВ компании, занимающейся кибербезопасностью госучреждений рассказали, что злоумышленники пытались использовать недавно обнаруженные уязвимости в программном обеспечении.

В польском МИДе пояснили, что попытка взлома осуществлялась с сервера дипломатического ведомства одной из стран в Латинской Америке.

При этом польские представители утверждают, что за попыткой кибератаки стоят хакеры из группировки APT28 или APT29, связанные с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Министерства обороны России и ФСБ.

Несмотря на то, что данную попытку взлома удалось предотвратить, источники издания утверждают, что сайты польских министерств и ведомств защищены плохо и в следующий раз хакеры смогут добиться успеха.

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Обвинения в адрес России в причастности к хакерским атакам в разных странах мира в последние месяцы звучат регулярно. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ.

На следующий день стало известно, что немецкое Федеральное ведомство по охране конституции считает, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след «российских хакеров». По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears).

Спустя 10 дней, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал все подобные обвинения «туфтой и враньем». Министр отметил, что многим хочется, «чтобы поскорее были забыты» случаи кибератак со стороны Агентства национальной безопасности США. Среди них он отметил взлом внутренней видеоконференцсвязи ООН, прослушивание президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и руководства ЕС.

