С журналиста RT Рубинштейна прокуратура США сняла все обвинения

В США прокуратура полностью сняла обвинения с корреспондента RT Александра Рубинштейна, который был задержан в день инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Полиция Вашингтона 20 января задержала российского корреспондента, освещавшего протесты против Трампа. «Он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста», — говорилось в сообщении RT.

Позже Рубинштейна выпустили, однако предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках. Предварительные слушания в суде по делу Рубинштейна первоначально были назначены на 16 февраля.

В МИД России выразили серьезную озабоченность из-за уголовного преследования журналиста.