В Москве озаботились задержанием корреспондента RT во время инаугурации Трампа

В Москве озабочены задержанием специального корреспондента англоязычного отделения телеканала RT Александра Рубинштейна. Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, ситуация с журналистом RT вызывает серьезную озабоченность. «Корреспондент выполнял свои профессиональные обязанности, он имел при себе удостоверение прессы, и тем не менее Александр Рубинштейн был задержан полицией почти на сутки», — отметила представитель МИД.

Она также добавила, что в настоящее время сотрудник телеканала находится на свободе, но ему предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках. Предварительные слушания в суде по делу Рубинштейна назначены на 16 февраля.

Ранее в январе полиция Вашингтона задержала российского корреспондента, освещавшего протесты, проходившие в городе во время инаугурации президента США Дональда Трампа. «Он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста», — говорилось в сообщении RT.

20 января возле Капитолия в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.