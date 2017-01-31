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Сенатор из Калифорнии призвала показать иммиграционные документы Мелании Трамп

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Мелания Трамп
Мелания Трамп

Член сената штата Калифорния Нэнси Скиннер (Nancy Skinner) потребовала, чтобы Белый дом обнародовал иммиграционные документы первой леди США Мелании Трамп. Об этом во вторник, 31 января, пишет The Independent.

Заявление политика стало протестом против жестких иммиграционных мер нового главы государства Дональда Трампа, отмечает Politico. «Никто из окружения Трампа не предоставил никаких документов, проясняющих обстоятельства, а также наличие у нее [супруги президента] легального статуса», — подчеркнула она.

Скиннер также напомнила, что в августе прошлого года Трамп пообещал, что его жена до президентских выборов проведет пресс-конференцию по этому вопросу, однако мероприятие так и не состоялось.

В Белом доме заявление сенатора комментировать отказались.

27 января Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Его действие распространяется на граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Официально список не оглашался, однако, речь, вероятно, идет об Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.

Решение главы государства вызвало осуждение как внутри Соединенных Штатов, так и за их пределами. Например, Тегеран пообещал ответить на действия Вашингтона симметричными мерами.

Согласно официальной биографии, Мелания Трамп — уроженка Словении, с 16 лет работала манекенщицей. В США она перебралась в 1996 году, а в 2005-м вышла замуж за миллиардера Дональда Трампа. В ноябре 2016 года Associated Press опубликовало материалы расследования, согласно которому первая леди некоторое время трудилась в США, не имея рабочей визы, что является нарушением иммиграционного законодательства. При этом агентство отмечало, что данный факт вряд ли сможет повлиять на нынешний статус Мелании Трамп как гражданки Соединенных Штатов.

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