Навальный решил засудить НТВ за «Гражданина Наврального»

Оппозиционер Алексей Навальный собирается подать в суд после выхода на телеканале НТВ фильма «Гражданин Навральный». Об этом агентству ТАСС во вторник, 31 января, рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По ее словам, в настоящее время готовится несколько исков. «В частности, иск к НТВ за распространение телеканалом заведомо ложных сведений, а также иск к нескольким гостиницам, которые предоставили журналистам съемки с видеокамер, чем нарушили право Навального на неприкосновенность частной жизни», — рассказала Ярмыш.

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Пресс-секретарь оппозиционера отметила, что в суд также намерен обратиться директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов. Он полагает, что авторы ленты «распространили не соответствующие действительности сведения о его путешествиях, а также о поступлении на его счет 20 миллионов рублей».

Фильм-расследование «Гражданин Навральный» вышел в эфир на телеканале НТВ 27 января. Лента в основном состоит из записей с камер наружного видеонаблюдения и скрытых съемок папарацци. В ней, в частности, рассказывается о доходах и расходах семьи оппозиционера, а также о путешествиях семейства за последние годы и о пристрастии политика к дорогим гостиницам и ресторанам. Также в фильме говорится, что ФБК получает крупные пожертвования как от эмигрировавших российских бизнесменов, так и от иностранцев.

За день до выхода ленты в эфир Навальный опубликовал отчет о доходах. По его словам, в общей сложности в 2016 году он заработал почти 8,7 миллиона рублей. Из них 5,2 миллиона — доход от юридической деятельности (не учитывая 244 тысячи рублей налогов), а также 3,4 миллиона — компенсация от Минюста после победы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).