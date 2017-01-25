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ЦБ потребовал от Навального извинений или доказательств

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Алексей Навальный
Алексей Навальный

В Центробанке отреагировали на слова Алексея Навального, заявившего, что регулятор потребовал от сервиса «Яндекс.Деньги» закрыть кошелек, который использовался для сбора денег для президентской кампании оппозиционера. Банк России разместил свой комментарий в Facebook.

В посте отмечается, что сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, в которых их обвиняет Навальный. «Поэтому на ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия "Яндекс.Кошелька", либо извинитесь за то, что написали неправду», — заявили в Центробанке.

Там пообещали, что если этот «звонивший из ЦБ» существует, то будет проведено полное расследование и все причастные к ситуации понесут наказание.

Центробанк также пояснил, что у него нет права требовать закрытия конкретного электронного кошелька, а слово «регулятор», которое упоминается в опубликованном Навальным письме от «Яндекс.Денег», не может относиться к Банку России, поскольку он «не регулирует отношения в избирательной сфере».

23 января оппозиционер в своем блоге пожаловался, что через неделю после начала сбора средств с ним или его сторонниками связались представители «Яндекс.Денег» и сказали: «Чуваки, нам звонит ЦБ и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелек Леонида Волкова». Добровольно закрывать счет, на который собираются деньги для избирательной кампании оппозиционера, его владелец не захотел.

По словам Навального, затем, 20 января, Волков получил письмо от сервиса, в котором говорилось, что «использование кошелька в обозначенных вами целях может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах». В связи с этим «Яндекс.Деньги» попросили прекратить это делать, иначе компания откажется от исполнения договора. Оппозиционер также разместил в блоге обращение к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой, чтобы должностные лица Центрального банка прекратили оказывать давление на «Яндекс.Деньги».

Представители сервиса позднее заявили, что скоро любым частным лицам будет запрещено собирать средства на политические цели с помощью «Яндекс.Денег».

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Навальный планирует в них участвовать.

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