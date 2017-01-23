«Яндекс.Деньги» объяснили блокировку счета с деньгами для Навального

Представители «Яндекс.Денег» заявили, что скоро любым частным лицам будет запрещено собирать средства на политические цели с помощью сервиса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании, отвечая на вопрос о ситуации с финансированием президентской кампании Алексея Навального.

«Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно», — отметили собеседники портала. С каким требованием закона это связано и что стало поводом для подобных мер, в компании не сказали.

«Мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях. Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей. Изменения будут размещены на сайте в ближайшие дни», — добавили представители «Яндекс.Денег».

Подобные ограничения по сбору средств на политические кампании действуют также в платежных системах QIWI и PayPal.

В пресс-службе подчеркнули, что фонд-юрлицо по-прежнему может использовать «Яндекс.Кассу» для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах (то есть Навальный может собирать деньги через основанный им Фонд борьбы с коррупцией).

Ранее 23 января оппозиционер в своем блоге пожаловался, что через неделю после начала сбора средств поступило сообщение от «Яндекс.Денег» о том, что ЦБ требует под любым предлогом закрыть кошелек сторонника Навального Леонида Волкова. На его счету собираются средства на поддержку выдвижения Навального на пост президента (на сегодняшний день сумма достигла 12,7 миллиона рублей).

По словам оппозиционера, затем, 20 января, Волков получил письмо от сервиса, в котором говорилось, что «использование кошелька в обозначенных вами целях может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах». В связи с этим «Яндекс.Деньги» попросили прекратить использовать кошелек в «указанных целях», если же это не будет сделано, то компания откажется от исполнения договора.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Навальный планирует в них участвовать.