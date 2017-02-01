США констатировали расширение зон влияния боевиков в Афганистане

За 2016 год, площадь территории Афганистана, контролируемой центральными властями страны уменьшилась на 15 процентов. Такие данные содержатся в очередном докладе американской комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR).

57 процентов территории страны контролируются Кабулом, 33 процента оспариваются различными террористическими и племенными группировками, еще 10 — уже полностью перешли под их управление.

В частности, в провинции Урузган под властью различных формирований боевиков находятся 5 из 6 районов, в провинции Гильменд — 8 из 14.

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На территориях, контролируемых неправительственными силами, проживают примерно 2,5 миллиона человек. Более 9 миллионов живут в зонах, где происходят постоянные столкновения между регулярной армией и отрядами боевиков.

Согласно данным отчета, за прошлый год различные, в том числе террористические, группировки по меньшей мере восемь раз пытались захватить столицы провинций. В итоге все эти нападения были отбиты, но афганские силы безопасности понесли большие потери: погибли 6785 военнослужащих и полицейских, ранения получили еще почти 12 тысяч.

В документе также отмечается рост производства наркотиков в стране, которое, по сравнению с 2015 годом, увеличилось на 43 процента.

Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) — американская правительственная комиссия, осуществляющая контроль за средствами, выделяемыми на восстановление Афганистана.