Удерживаемые «Талибаном» преподаватели попросили Трампа о помощи

Похищенные пять месяцев назад американский и австралийский профессора обратились с просьбой к избранному президенту США Дональду Трампу, чтобы он помог вызволить их. Видео с заложниками было опубликовано «Талибаном», пишет The Guardian.

Ролик был загружен на YouTube в среду, 11 января. Это, как отмечает издание, первый раз, когда преподаватели дают о себе знать с момента похищения.

В 13-минутном видео мужчины умоляют Трампа вступить в переговоры с похитителями. По-видимому, талибы потребовали освободить несколько боевиков в обмен на профессоров.

60-летний гражданин США Кевин Кинг и 48-летний австралиец Тимоти Джон Уикс были похищены 7 августа 2016 года за пределами кампуса Американского университета Афганистана, где они преподавали.

Проведенная в сентябре операция Сил специальных операций США по спасению профессоров окончилась неудачей — получив оперативную информацию, бойцы спецподразделения прибыли на место, уничтожили нескольких боевиков, однако заложников там не оказалось.

«Талибан» в России внесен в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.