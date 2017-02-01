Таяние льдов вокруг американской базы с ядерным оружием показали на карте

НАСА выложило в сеть карту, на которой показаны темпы таяния льдов вблизи Camp Century — заброшенной военной базы США в Гренландии, где до сих пор остались ядерное, биологическое и химическое оружие. Изображение позволяет сравнить ситуацию в 1950 и 2090 годах.

На представленном изображении можно проследить баланс ледяной массы, то есть разницу между накоплением и абляцией льда (его истончением из-за испарения, плавления и ветра) на поверхности ледника. Темно-красным цветом на карте отмечены области, где лед будет отступать от морской поверхности на три и более метра в год, а синим — районы, где он будет прибывать.

Материалы по теме Нечто Что скрывается на секретной подледной базе США

Имеющиеся данные свидетельствуют, что непосредственное таяние ледника, в недрах которого расположена военная база, начнется примерно в 2090 году. В августе 2016 года на эту тему учеными было опубликовано исследование. Тогда же эксперты предлагают к этому времени провести необходимые работы, которые позволили бы избежать попадания в окружающую среду веществ, содержащихся на базе проекта «Ледяной червь» .