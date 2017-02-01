Визит Трампа на завод Harley-Davidson отменили из-за угрозы протестов

Визит президента США Дональда Трампа на завод компании Harley-Davidson в Милуоки отменили из-за угрозы протестов. Об этом сообщает в среду, 1 февраля, телеканал CNN.

По его информации, глава государства должен был посетить предприятие 2 февраля. Во время визита планировалось подписание распоряжений, связанных с промышленностью США. При этом официально о мероприятии не объявлялось, хотя сотрудники Белого дома уже готовились к нему.

В то же время в Harley-Davidson 31 января заявили, что «нет и не было запланированного визита президента на этой неделе ни на одно из предприятий» компании. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем подтвердил CNN, что Трамп не поедет на завод в Милуоки.

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«Мы гордимся, что принимали президентов на наших производствах. Трое из пяти глав государств — Рональд Рейган, Джордж Буш и Билл Клинтон — побывали на наших объектах», — рассказал директор по корпоративным коммуникациям Марипат Бланкенхайм (Maripat Blankenheim). По его словам, компания рассчитывает в будущем принять у себя и Трампа.

Представитель Harley-Davidson рассказал телеканалу, что в этот раз визит президента был отменен из-за неудобств в связи с угрозой протестов. Они постоянно проходят по всей стране после подписания Трампом указа о мигрантах 27 января.

Согласно документу на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.