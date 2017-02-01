Иранский президент назвал Трампа новичком в политике

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Трамп новичок в политике и не понимает происходящего в мире. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп — в политике человек новый, — отметил Роухани. — До того он жил в совершенно другом мире, а теперь столкнулся с абсолютно незнакомой обстановкой. Пройдет немало времени, и США заплатят большую цену, прежде чем он поймет, что на самом деле происходит в мире».

Материалы по теме Тише едешь, дальше будешь Почему антимусульманский указ Трампа вызвал скандал и неразбериху на границе

Поводом для комментария стал подписанный президентом США закон, ограничивающий иммиграцию из ряда исламских стран, включая Иран. «Сейчас не время разделять людей», — объявил Роухани, добавив, что Тегеран примет все необходимые меры в ответ на решение американского лидера.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил, что Исламская Республика прекратит выдачу въездных виз американцам в качестве ответной меры на указ Трампа. Помимо этого, Тегеран создаст специальную комиссию для выработки дальнейших мер в связи с позицией Вашингтона по иммиграционному вопросу.

27 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев.