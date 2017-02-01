Проект ЕС по развитию туризма в Косове и Албании связали с криминалом

Еврокомиссия обещает гранты на сумму свыше двух миллионов евро организациям, которые будут развивать туризм в районах Косова и Албании, граничащих друг с другом. Сербский эксперт заявил, что в данном проекте заинтересована организованная преступность. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает телеканал RT.

Согласно плану ЕК, компании должны будут увеличить число путешественников в городах севера и северо-востока Албании Лежа и Кукес. Им также нужно будет обеспечить рост турпотока в западные и южные области Косова, в частности в населенные пункты Мамуша, Призрен, Декан и другие.

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Претендентам на гранты необходимо предоставить свои проекты до 16 февраля. Как отмечает ЕК, данная программа должна ускорить социально-экономическое развитие упомянутых регионов и укрепить их добрососедские отношения.

Сербский эксперт по безопасности и журналист Милан Бабич полагает, что цель таких мер — интеграция Косова и Албании в единое экономическое, политическое и транспортное пространство.

Кроме того, по его мнению, в развитии индустрии путешествий в Косове и Албании заинтересованы криминальные группировки, так как это поможет им легализовать доходы от запрещенной деятельности. «Учитывая связи президента Косова Хашима Тачи (частично признанного государства Республика Косово — прим. «Ленты.ру») с организованной преступностью, несложно предположить, что этот проект в основном предназначен для отмывания картелями "черных денег"», — заметил Бабич.

Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически данный регион сербскими властями не контролируется.

